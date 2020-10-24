В Україні знову понад 7 тисяч нових хворих на COVID-19, 125 осіб - померли

Водночас одужало за минулу добу 2 177 громадян

Водночас одужало за минулу добу 2 177 громадян

Рixabay

В Україні за останню добу підтвердили 7014 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Житомирській і Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, інформує RegioNews.

За час пандемії в Україні коронавірусом вже офіційно захворіли 337 410 осіб. З них 139 755 вже побороли хворобу, у тому числі 2177 - за вчора.

Померли від коронавірусу 6289 осіб (+125). Активними хворими залишаються 191 366 осіб.

Найбільше заражень за минулу добу в Києві (+560), Харківській (+520), Житомирській (+484), Львівській (+469), Хмельницькій (+450) та Одеській (+363) областях.

Нагадаємо, у місті на Прикарпатті коронавірусом захворіли усі медики інфекційної лікарні.

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