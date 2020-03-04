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04 березня 2020, 15:09 2

Комунальники Житомира працюватимуть у масках-респіраторах

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04 березня 2020, 15:09 2
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Для протидії китайському коронавірусу Житомирська міська рада хоче придбати маски-респіратори для працівників усіх комунальних підприємств. Зокрема, в масках працюватимуть працівники водоканалу та тролейбусного управління
Для протидії китайському коронавірусу Житомирська міська рада хоче придбати маски-респіратори для працівників усіх комунальних підприємств. Зокрема, в масках працюватимуть працівники водоканалу та тролейбусного управління

Про це повідомляє 1zt.ua, пише RegioNews.

Також міська рада заборонить масові заходи у закритих приміщеннях та не пускатиме до шкіл і садочків міста дітей із ознаками грипу та ГРВІ. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету міської ради.

Керівництво міста закликало житомирян обмежити відвідування закладів з масовим скупченням людей. Мова йде про театри, кінотеатри, різнотипні концерти чи заходи у закритих приміщеннях.

У разі виявлення коронавірусу COVID-19 міська рада має намір скликати раду церков Житомира для обговорення питання щодо обмеження служб у релігійних закладах.

За словами заступниці міського голови Марії Місюрової, міська рада роздрукує та розмістить у всіх комунальних закладах міста, а також у громадському транспорті пам’ятки про те, як вберегтися від зараження коронавірусною інфекцією.

Крім того, зважаючи на значне подорожчання засобів індивідуального захисту, мова йде про маски-респіратори, у комунальних аптеках їх будуть продавати значно дешевше.

Наразі ж ціна маски-респіратора в приватних аптеках сягає 300 грн. Натомість міська рада планує закупити маски по 25 грн за штуку.


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