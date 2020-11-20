Завантаженість ліжок для COVID-19 знову скоротилась - МОЗ

Найкраща ситуація з ліжками у Херсонській області

Найкраща ситуація з ліжками у Херсонській області

Фото: з відкритих джерел

Станом за даними на 19 листопада, в Україні зайняті 52% ліжок. Днем раніше цей показник складав 52,8% ліжок.

Як передає RegioNews про це свідчать дані оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Зокрема, найкраща ситуація з ліжками спостерігається у Херсонській (18,7%), Луганській (24%), Тернопільській (40,9%), Кіровоградській (43%), Одеській (47,1%), Волинській (49,8%) і Дніпропетровській (49,4%) областях.

Зазначено, що в Києві зайняті 53,3% ліжок. Найгірша ситуація у Черкаській і Полтавській областях - тут заповнені 71,1% і 71,8% ліжок відповідно.

Всього по країні введено вже 53 335 лікарняних ліжок для COVID-19.

Водночас в Україні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 19 листопада в Україні цей показник становить 414,6 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області - 674. У Києві показник становить 479,6.

Нагадаємо, в Україні за 19 листопада коронавірус виявили у 14 575 осіб, померло 229 хворих.

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