Нардепи посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину
Верховна Рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроєкт №3486.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За документ проголосували 287 нардепів.
Закон пропонує надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі і великим.
До другого читання у документі уточнили, що йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини.
У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.
Особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери.
Крім того, головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства.
Відповідно до закону, Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.
Нагадаємо, раніше у Раді сказали, коли ФОПам можуть почати виплачувати карантинну допомогу.