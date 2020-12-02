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02 грудня 2020, 12:58 76

Нардепи посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину

02 грудня 2020, 12:58 76
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Йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини
Йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроєкт №3486.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За документ проголосували 287 нардепів.

Закон пропонує надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі і великим.

До другого читання у документі уточнили, що йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини.

У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

Особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери.

Крім того, головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства.

Відповідно до закону, Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій.

Нагадаємо, раніше у Раді сказали, коли ФОПам можуть почати виплачувати карантинну допомогу.

Україна карантин гроші Верховна Рада парламент
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