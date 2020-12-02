Нардепи посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину

Йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини

Йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроєкт №3486.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". За документ проголосували 287 нардепів. Закон пропонує надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі і великим. До другого читання у документі уточнили, що йдеться не тільки про карантин, встановлений урядом у зв'язку з коронавірусом, а й про інші карантини. У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва. Особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери. Крім того, головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і за членів сімейного фермерського господарства. Відповідно до закону, Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати санкцій та пені, для надання роботодавцям компенсацій. Нагадаємо, раніше у Раді сказали, коли ФОПам можуть почати виплачувати карантинну допомогу.

.