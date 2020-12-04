Новообраний мер Чернівців Клічук виступив проти жорсткого карантину

Він вважає, що це негативно позначиться на економіці та на місцевих бюджетах

Він вважає, що це негативно позначиться на економіці та на місцевих бюджетах

Фото: Facebook

Мер Чернівців Роман Клічук, який був обраний міським головою у другому турі місцевих виборів, заявив, що він не підтримує запровадження локдауну без компенсацій для місцевих рад.

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