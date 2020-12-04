Новообраний мер Чернівців Клічук виступив проти жорсткого карантину
Мер Чернівців Роман Клічук, який був обраний міським головою у другому турі місцевих виборів, заявив, що він не підтримує запровадження локдауну без компенсацій для місцевих рад.
Про це Клічук розповів у інтервʼю для "Радіо Свобода", передає RegioNews.
Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам. Коли закривають бізнес, зупиняють транспортне сполучення, то це ж однозначно впливає на економіку в цілому і на місцевий бюджет", - сказав Клічук.
Він також додав, що станом на сьогодні у місцевому бюджеті Чернівців не вистачає 150 млн грн, також в місті величезні заборгованості комунальних підприємств.
Клічук вважає, що зараз владу можна переконати не запроваджувати жорсткий карантин, і додав, що перш ніж запроваджувати локдаун, влада має ухвалити спільне рішення з мерами.
Ми знайдемо аргументи, чому це погано, а далі будемо бачити", – сказав новообраний міський голова Чернівців.
Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.
30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.