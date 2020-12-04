11:59  04 грудня
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19
13:59  04 грудня
У КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину
12:52  04 грудня
Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 11:45 327

Новообраний мер Чернівців Клічук виступив проти жорсткого карантину

04 грудня 2020, 11:45 327
Читайте также на русском языке
Він вважає, що це негативно позначиться на економіці та на місцевих бюджетах
Він вважає, що це негативно позначиться на економіці та на місцевих бюджетах
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Мер Чернівців Роман Клічук, який був обраний міським головою у другому турі місцевих виборів, заявив, що він не підтримує запровадження локдауну без компенсацій для місцевих рад.

Про це Клічук розповів у інтервʼю для "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам. Коли закривають бізнес, зупиняють транспортне сполучення, то це ж однозначно впливає на економіку в цілому і на місцевий бюджет", - сказав Клічук.

Він також додав, що станом на сьогодні у місцевому бюджеті Чернівців не вистачає 150 млн грн, також в місті величезні заборгованості комунальних підприємств.

Клічук вважає, що зараз владу можна переконати не запроваджувати жорсткий карантин, і додав, що перш ніж запроваджувати локдаун, влада має ухвалити спільне рішення з мерами.

Ми знайдемо аргументи, чому це погано, а далі будемо бачити", – сказав новообраний міський голова Чернівців.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.

ЦВК назвала переможця виборів мера Чернівців, Роман Клічук отримав 59,54% голосів виборців

карантин Чернівці мер локдаун Роман Клічук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін планує представити конкретику по локдауну 9 грудня - Шмигаль
04 грудня 2020, 11:16
До кінця грудня локдаун в Україні вводити не будуть - Степанов
04 грудня 2020, 10:29
В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо
04 грудня 2020, 09:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »