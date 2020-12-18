У Сумах підприємці протестують проти запровадження локдауну

Депутати облради підтримали їхнє звернення до Верховної ради

Депутати облради підтримали їхнє звернення до Верховної ради

Фото: Суспільне

Сьогодні, 18 грудня на площі Незалежності у Сумах підприємці протестують проти суворого карантину.

Про це повідомляє "Суспільне, передає RegioNews.

Протестувальники виступають проти заборони працювати підприємцям під час локдауну та запровадження касових апаратів.

Також сьогодні відбувається третя сесія Сумської обласної ради 8 скликання, на засідання якої пустили 20 учасників мітингу.

Вони закликали депутатів облради підтримати їхнє звернення до Верховної ради України щодо ухвалення законопроекту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

Ми дуже просимо підписати наше звернення до депутатів Верховної ради, щоб вони розглянули законопроєкт №3853-1, який уже пройшов комітет, за який проголосована петиція", – заявила представниця руху "Збережи ФОП” Лариса Бочарова.

Депутати обласної ради Сумщини заслухали текст звернення та проголосували за нього. Із 56 присутніх депутатів 37 підтримали звернення підприємців.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності ФОПи продовжують акцію протесту: їх кількість зросла.