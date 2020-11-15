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15 листопада 2020, 13:37 10

У Києві поліцейські штурмом взяли ресторан-порушник карантину

15 листопада 2020, 13:37 10
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На столичному Печерську поліцейські закрили ресторан "Гавана" за порушення карантинних обмежень
Фото з відкритих джерел
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У Києві, аби скласти протокол на ресторан, який порушував карантин і змусити його припинити роботу, довелося викликати спецпризначенців.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

До столичної поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що під час виконання редакційного завдання адміністрація закладу на Набережному шосе перешкоджає їх журналістській діяльності.

Встановлено, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів. Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виник словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали.

На законні вимоги працівників поліції відчинити двері, припинити роботу закладу та випустити вказаних осіб, протягом години адміністрація та охорона не реагувала. Надалі працівники спецпідрозділу відчинили двері ресторану та зафіксували правопорушення. Працівники поліції вивели усіх відвідувачів із закладу та склали на директора адмінпротокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 ( перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. За скоєння цього правопорушення правоохоронці затримали двох працівників закладу - 1982 та 1989 року народження. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.

Нагадаємо, учора під час рейдів з перевірки дотримання правил карантину вихідного дня у Києві склали адміністративні протоколи на адміністрацію двох ресторанів та відкрили кримінальне провадження проти одного зі столичних спорткомплексів.

Київ ресторан поліція штурм карантин
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