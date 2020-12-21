Допомога від держави: стало відомо, скільки заявок подали українці за тиждень

Фінансова допомога надаватиметься одноразово

Фінансова допомога надаватиметься одноразово

Фото: з відкритих джерел

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за тиждень через державний сервіс “Дія” для отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень подали заяви понад 283 тисяч осіб.

Як передає RegioNews, про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

283 595 українців оформили заявки в "Дії" на одноразові виплати для ФОП та найманих працівників. 225 тисяч у мобільному застосунку, 58 тисяч на порталі. Усього за тиждень”, - написав Федоров.

Він нагадав, що послуга доступна до 31 грудня.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.