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21 грудня 2020, 11:16 5

Допомога від держави: стало відомо, скільки заявок подали українці за тиждень

21 грудня 2020, 11:16 5
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Фінансова допомога надаватиметься одноразово
Фото: з відкритих джерел
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за тиждень через державний сервіс “Дія” для отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень подали заяви понад 283 тисяч осіб.

Як передає RegioNews, про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

283 595 українців оформили заявки в "Дії" на одноразові виплати для ФОП та найманих працівників. 225 тисяч у мобільному застосунку, 58 тисяч на порталі. Усього за тиждень”, - написав Федоров.

Він нагадав, що послуга доступна до 31 грудня.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

карантин бюджет Міністерство фінансова допомога підприємці
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