Допомога від держави: стало відомо, скільки заявок подали українці за тиждень
Фінансова допомога надаватиметься одноразово
Фінансова допомога надаватиметься одноразово
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за тиждень через державний сервіс “Дія” для отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень подали заяви понад 283 тисяч осіб.
Як передає RegioNews, про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.
283 595 українців оформили заявки в "Дії" на одноразові виплати для ФОП та найманих працівників. 225 тисяч у мобільному застосунку, 58 тисяч на порталі. Усього за тиждень”, - написав Федоров.
Він нагадав, що послуга доступна до 31 грудня.
Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.
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