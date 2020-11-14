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14 листопада 2020, 13:04 30

У Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків - що відбувається

14 листопада 2020, 13:04 30
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Біля входів до львівських ринків від самого ранку чергують поліцейські патрулі
Біля входів до львівських ринків від самого ранку чергують поліцейські патрулі
Фото: Facebook
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Зранку 14 листопада у Львові працівники поліції заблокували роботу найбільших ринків на виконання рішення Кабінету Міністрів про карантин вихідного дня.

Про це повідомляють місцеві видання, а також поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці блокують роботу ринків "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також торгового центру на Сихові "Іскра".

Відомо, що поліцейські не перекривають входів до ринків, лише стежать за торговцями, щоб ті не працювали. Підприємці не стають за прилавки через небажання отримати штраф.

Чи когось з підприємців вже оштрафували у поліції не повідомляють, також не повідомляють біля ще яких ринків, торгових центрів чи інших закладів чергує поліція”, - пише видання Zaxid.net.

Поліція Львівщини повідомляє, що станом на 11 годину суботи вони отримали 11 повідомлень про порушення правил карантину. У пресслужбі поліції повідомили, що правоохоронці виконують розпорядження уряду.

Правоохоронці реагують на усі такі повідомлення – проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення - притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності. Зокрема, складають адмінпротоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, - зазначили в поліції.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

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