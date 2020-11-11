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11 листопада 2020, 18:28 109

Українські ресторатори пропонують ігнорувати карантин вихідного дня

11 листопада 2020, 18:28 109
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Ресторатори вважають, що за сім місяців влада не спромоглася зробити хоча б щось, аби країна була готова до спалаху коронавірусу восени
Ресторатори вважають, що за сім місяців влада не спромоглася зробити хоча б щось, аби країна була готова до спалаху коронавірусу восени
Рixabay
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Ресторатори України обурені рішенням Кабінету міністрів ввести карантин вихідного дня й пропонують своїм колегам його ігнорувати.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook столичного ресторатора Дмитра Федотенкова.

Так, за його словами, за сім місяців влада не спромоглася зробити хоч щось, щоб країна була готова до спалаху коронавірусу восени.

"У підсумку. Тестова система завалена. Медиків катастрофічно не вистачає. Лікарень немає. Кисню немає. Бюджету на боротьбу з ковідом на наступний рік - немає. Плану немає. Програм підтримки бізнесу за прикладом розвинених європейських країн немає", - написав він.

Також Федотенков додав, що влада не виконала жодну заявлену обіцянку.

"Що є? Карантин вихідного дня. Це їхня формула успіху на всі випадки пандемії, як у середньовіччі, коли при нежиті або головному болю прописували універсальне - пустити кров", - зазначив ресторатор.

Федотенков також опублікував свій план дій для виходу з критичної ситуації у зв'язку з ростом захворювань коронавірусом.

"Назвати головні джерела зараження, після чого вся країна дізнається, що ресторани і кінотеатри не є проблема. Ну і головне - необхідно захистити країну від клоунських управлінських рішень А карантин вихідного дня пропоную не виконувати як злочинний наказ", - резюмував він.

Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как...

Posted by Dima Fedotenkov on Wednesday, November 11, 2020

Нагадаємо, сьогодні вранці українські підприємці в низці міст провели мітинги проти карантину "вихідного дня".

Та вже по обіді Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Кабмін Україна карантин ресторан підприємці
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