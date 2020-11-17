МОЗ попередив про наслідки попиту на антибіотики - за рік споживання зросло у 40 разів

Це може мати тяжкі наслідки для здоров'я людей

Це може мати тяжкі наслідки для здоров'я людей

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Споживання антибіотиків упродовж останнього року зросло в 40 разів, що може мати віддалені наслідки для здоров'я населення, адже через безконтрольне вживання таких препаратів розвивається антибіотикорезистентність.

Як передає RegioNews, про це у Раді заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Споживання антибіотиків впродовж 2020 року зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відзначаємо значне зростання споживання антибіотиків, зокрема тих, які купуються не за призначенням лікаря... Хочу звернути ще раз увагу - безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності, ми повинні вже говорити про віддалені наслідки цього", - сказав Ляшко.

Він поінформував, що Міністерство охорони здоров’я здійснює контроль наявності антибіотиків у лікувальній мережі. Так, за даними МОЗ, залишків препарату цефтріаксон у лікувальній мережі 1735 тис. ампул, моксифлоксацина - 117 тис., азитроміцину - 177 тис.

За словами Ляшка, зараз на національних складах в якості резерву знаходяться препарати міропінем і амоксиклав на той випадок, якщо в якихось регіонах не вистачатиме антимікробних препаратів.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що застосування антибіотиків в Україні зросло у 3,5 раза.