В Україні відсьогодні діє загальнонаціональний карантин: що заборонено

На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня

На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня

Фото: flickr

В Україні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.

Як передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", відповідне рішення схвалив уряд.

Що заборонено: масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість понад 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті; роботу дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менш як 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше ніж 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Рекомендовано час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.