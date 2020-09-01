Протести проти карантину в Івано-Франківську: підприємці пікетували поліцію

Вони скаржаться на перевірки після акції протесту під міською радою

Вони скаржаться на перевірки після акції протесту під міською радою

Фото: kurs.if.ua

В Івано-Франківську представники ресторанного бізнесу вийшли на протест під будівлю обласної поліції з вимогою не закривати літні майданчики, кафе та ресторани через карантин в місті.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс”, передає RegioNews.

За словами депутата Івано-Франківської міської ради Сергія Палійчука, акція стала продовженням вчорашнього пікету під міською радою.

Ми вчора провели акцію під міською радою. Направили звернення у Кабмін. Сьогодні почали масово телефонувати підприємці, до яких прийшла поліція і вимагала закритися. Ми зараз прийшли на мирну акцію просити поліцію лояльно ставитися до бізнесу”, - сказав депутат.

Він зазначив, що підприємці збирають підписи і планують подати колективне звернення, щоб поліція дозволила підприємцям працювати під час карантину.

Працівники поліції ходять і вимагають закривати літні майданчики, кафе, ресторани. Багато закладів не пережили першої хвилі карантину. Зараз, якщо знову закритися, то станеться колапс”, – цитує видання слова одного із підприємців.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину. 31 серпня в Івано-Франківську знову відбувся мітинг проти "червоної" зони та карантину.