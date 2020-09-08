В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей
В Україні за минулу добу, 7 вересня, коронавірус виявили у 2411 осіб, померло 57 хворих, одужали 940 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Всього за весь час пандемії в країні захворіло 140 479 осіб, з них 63 546 одужали, летальних випадків - 2934.
Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 235, в Харківській області - 230, в Одеській області - 196, у Львівській області - 192, у Тернопільській області - 190, в Івано-Франківській області - 160, у Чернівецькій області - 159.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4450 випадків;
- Волинська область — 5943 випадки;
- Дніпропетровська область — 2843 випадки;
- Донецька область — 1675 випадків;
- Житомирська область — 3812 випадків;
- Закарпатська область — 8180 випадків;
- Запорізька область — 1981 випадок;
- Івано-Франківська область — 10508 випадків;
- Кіровоградська область — 867 випадків;
- м. Київ — 15511 випадків;
- Київська область — 6370 випадків;
- Львівська область — 16073 випадки;
- Луганська область — 448 випадків;
- Миколаївська область — 1690 випадків;
- Одеська область — 8721 випадок;
- Полтавська область — 997 випадків;
- Рівненська область — 9860 випадків;
- Сумська область — 2070 випадків;
- Тернопільська область — 7580 випадків;
- Харківська область — 11202 випадки;
- Херсонська область — 518 випадків;
- Хмельницька область — 3253 випадки;
- Чернівецька область — 11431 випадок;
- Черкаська область — 2046 випадків;
- Чернігівська область — 2450 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19.
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