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08 вересня 2020, 09:49 7

В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей

08 вересня 2020, 09:49 7
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За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях
За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях
pixabay.com
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В Україні за минулу добу, 7 вересня, коронавірус виявили у 2411 осіб, померло 57 хворих, одужали 940 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 140 479 осіб, з них 63 546 одужали, летальних випадків - 2934.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 235, в Харківській області - 230, в Одеській області - 196, у Львівській області - 192, у Тернопільській області - 190, в Івано-Франківській області - 160, у Чернівецькій області - 159.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4450 випадків;
  • Волинська область — 5943 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2843 випадки;
  • Донецька область — 1675 випадків;
  • Житомирська область — 3812 випадків;
  • Закарпатська область — 8180 випадків;
  • Запорізька область — 1981 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10508 випадків;
  • Кіровоградська область — 867 випадків;
  • м. Київ — 15511 випадків;
  • Київська область — 6370 випадків;
  • Львівська область — 16073 випадки;
  • Луганська область — 448 випадків;
  • Миколаївська область — 1690 випадків;
  • Одеська область — 8721 випадок;
  • Полтавська область — 997 випадків;
  • Рівненська область — 9860 випадків;
  • Сумська область — 2070 випадків;
  • Тернопільська область — 7580 випадків;
  • Харківська область — 11202 випадки;
  • Херсонська область — 518 випадків;
  • Хмельницька область — 3253 випадки;
  • Чернівецька область — 11431 випадок;
  • Черкаська область — 2046 випадків;
  • Чернігівська область — 2450 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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