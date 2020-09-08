В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях

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В Україні за минулу добу, 7 вересня, коронавірус виявили у 2411 осіб, померло 57 хворих, одужали 940 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 140 479 осіб, з них 63 546 одужали, летальних випадків - 2934.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві - 235, в Харківській області - 230, в Одеській області - 196, у Львівській області - 192, у Тернопільській області - 190, в Івано-Франківській області - 160, у Чернівецькій області - 159.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4450 випадків;

Волинська область — 5943 випадки;

Дніпропетровська область — 2843 випадки;

Донецька область — 1675 випадків;

Житомирська область — 3812 випадків;

Закарпатська область — 8180 випадків;

Запорізька область — 1981 випадок;

Івано-Франківська область — 10508 випадків;

Кіровоградська область — 867 випадків;

м. Київ — 15511 випадків;

Київська область — 6370 випадків;

Львівська область — 16073 випадки;

Луганська область — 448 випадків;

Миколаївська область — 1690 випадків;

Одеська область — 8721 випадок;

Полтавська область — 997 випадків;

Рівненська область — 9860 випадків;

Сумська область — 2070 випадків;

Тернопільська область — 7580 випадків;

Харківська область — 11202 випадки;

Херсонська область — 518 випадків;

Хмельницька область — 3253 випадки;

Чернівецька область — 11431 випадок;

Черкаська область — 2046 випадків;

Чернігівська область — 2450 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

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