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13 жовтня 2020, 11:49 18

МЗС проти повторного закриття кордонів України через карантин - Кулеба

13 жовтня 2020, 11:49 18
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За словами міністра, у світі зараз думають про наслідки від закриття кордонів для економіки
За словами міністра, у світі зараз думають про наслідки від закриття кордонів для економіки
Фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив проти повторного закриття кордонів для в’їзду іноземцям та масового повернення українців додому, через карантинні обмеження в Україні.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Особисто я, якщо це питання з`явиться на порядку денному, виступатиму проти запровадження заборони на в`їзд іноземцям, а також проти ідеї закликати українців масово повертатися додому", - повідомив він.

Він нагадав, що на початку пандемії МЗС спільно із іншими органами влади виконали свою функцію щодо сприяння українцям у повернні додому, "проте вже наступила нова реальність: усі, хто хотів, вже повернулися, усі, хто вирішив залишитися там, де вони є, залишилися".

Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, бо кожен рух створює небезпеку", - наголосив голова МЗС.

Раніше повідомлялось, що Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців і заборона де-факто втратила чинність.

карантин іноземці кордон МЗС Дмитро Кулеба
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