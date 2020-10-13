МЗС проти повторного закриття кордонів України через карантин - Кулеба

За словами міністра, у світі зараз думають про наслідки від закриття кордонів для економіки

За словами міністра, у світі зараз думають про наслідки від закриття кордонів для економіки

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив проти повторного закриття кордонів для в’їзду іноземцям та масового повернення українців додому, через карантинні обмеження в Україні.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews. Особисто я, якщо це питання з`явиться на порядку денному, виступатиму проти запровадження заборони на в`їзд іноземцям, а також проти ідеї закликати українців масово повертатися додому", - повідомив він. Він нагадав, що на початку пандемії МЗС спільно із іншими органами влади виконали свою функцію щодо сприяння українцям у повернні додому, "проте вже наступила нова реальність: усі, хто хотів, вже повернулися, усі, хто вирішив залишитися там, де вони є, залишилися". Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, бо кожен рух створює небезпеку", - наголосив голова МЗС. Раніше повідомлялось, що Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців і заборона де-факто втратила чинність.

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