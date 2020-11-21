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В Україні - новий антирекорд хворих на COVID-19 за добу: підтвердили майже 15 тисяч випадків
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21 листопада 2020, 10:37 9

В Україні - новий антирекорд хворих на COVID-19 за добу: підтвердили майже 15 тисяч випадків

21 листопада 2020, 10:37 9
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Померло за минулу добу 215 осіб
Фото з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Найбільше випадків у Дніпропетровській області та Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.

За даними МОЗ, за минулу добу зробили 71 949 тестування (зокрема методом ПЛР - 45 508, методом ІФА - 26 441).

Також були госпіталізовані 1 761 особу; летальних випадків - 215; одужали - 7 989 осіб.

В Україні з початку пандемії підтвердили понад півмільйона випадків коронавірусу - 612 665. Втім, майже половина людей одужали - 282 313.

14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, November 20, 2020

Нагадаємо, 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових випадків COVID за добу.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ
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