В Україні - новий антирекорд хворих на COVID-19 за добу: підтвердили майже 15 тисяч випадків
Померло за минулу добу 215 осіб
Померло за минулу добу 215 осіб
В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Найбільше випадків у Дніпропетровській області та Києві.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.
За даними МОЗ, за минулу добу зробили 71 949 тестування (зокрема методом ПЛР - 45 508, методом ІФА - 26 441).
Також були госпіталізовані 1 761 особу; летальних випадків - 215; одужали - 7 989 осіб.
В Україні з початку пандемії підтвердили понад півмільйона випадків коронавірусу - 612 665. Втім, майже половина людей одужали - 282 313.
14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Friday, November 20, 2020
Нагадаємо, 19 листопада в Україні виявили 14 575 нових випадків COVID за добу.
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