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09 грудня 2020, 13:14 40

COVID-19 у Києві: заповненість ліжок майже 50%, у стаціонарах понад 2 тисячі киян

09 грудня 2020, 13:14 40
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Понад 1200 мешканців столиці знаходяться у важкому стані
Понад 1200 мешканців столиці знаходяться у важкому стані
Фото: з відкритих джерел
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Всього з початку пандемії, у Києві зафіксовано 84 538 підтверджених випадків коронавірусного захворювання. Усього COVID-19 подолали 26 403 мешканці столиці. Окрім того, зафіксовано 1498 летальних випадків.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Збільшується також кількість пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірусну хворобу, з них 8 дітей", - розповів Кличко.

Також за його словами, 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують - 1419 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень – 30 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50%", - додав він.

Кличко повідомив, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. "Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші, хто захворів, знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів", - розповів Кличко.

Нагадаємо, в Україні за 8 грудня підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу, госпіталізували 1281 людини, одужали 14 554 пацієнти.

коронавірус карантин ушпиталення лікування Віталій Кличко
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