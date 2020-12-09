COVID-19 у Києві: заповненість ліжок майже 50%, у стаціонарах понад 2 тисячі киян

Понад 1200 мешканців столиці знаходяться у важкому стані

Понад 1200 мешканців столиці знаходяться у важкому стані

Фото: з відкритих джерел

Всього з початку пандемії, у Києві зафіксовано 84 538 підтверджених випадків коронавірусного захворювання. Усього COVID-19 подолали 26 403 мешканці столиці. Окрім того, зафіксовано 1498 летальних випадків.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

У столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Збільшується також кількість пацієнтів, які перебувають у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірусну хворобу, з них 8 дітей", - розповів Кличко.

Також за його словами, 1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують - 1419 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень – 30 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50%", - додав він.

Кличко повідомив, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. "Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші, хто захворів, знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів", - розповів Кличко.

Нагадаємо, в Україні за 8 грудня підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу, госпіталізували 1281 людини, одужали 14 554 пацієнти.