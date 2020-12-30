Голова Полтавської ОДА Синєгубов відкрив лабораторію для діагностики COVID-19

Нова лабораторія дозволить робити 800 тестів за добу

Нова лабораторія дозволить робити 800 тестів за добу

Фото: adm-pl.gov.ua

У Полтаві в централізованій клініко-діагностичній лабораторії профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД відкрили блок для проведення ПЛР-діагностики на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Це вже друга подібна лабораторія в Полтаві, на її створення з обласного бюджету виділили 15,6 мільйона гривень.

Оглянули функціонал лабораторії голова ОДА Олег Синєгубов та його перший заступник Дмитро Лунін.

Завдяки роботі цієї лабораторії збільшимо кількість тестів за добу. Нині робимо до 1-1,2 тисячі, це з залученням приватних лабораторій. Нова лабораторія дозволить робити ще 800 тестів за добу. Для полтавців це означає, що термін отримання результату скоротиться. Маємо розвивати й посилювати напрямок, бути готовими, щоб вчасно виявляти хворих і робити якомога більше тестів”, – сказав Олег Синєгубов.

Він розповів, що на закупівлю обладнання спрямували близько 11 мільйонів гривень.

Лабораторія розташована в обласному центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД. У ньому з початку пандемії проводять ІФА-тестування жителів області. З початком роботи нової лабораторії проведення основних досліджень – ІФА на ВІЛ, вірусні гепатити В та С, біохімічних досліджень – не припиняється. Вона стане додатковим функціоналом для закладу”, – наголосив очільник області.

За його словами, це місце обрали для розміщення ПЛР-лабораторії після проведеного аналізу медичних закладів, оскільки в установі працюють фахівці, які вже вміють працювати з таким обладнанням.

Повідомляється, що кілька тижнів лабораторія буде функціонувати в тестовому режимі, а після отримання дозволів від Міністерства охорони здоров’я почне повноцінну роботу.

Нагадаємо, влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок.

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