Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята - Шмигаль

Зараз в Україні діє карантин вихідного дня

Зараз в Україні діє карантин вихідного дня

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів готує план запровадження карантинних обмежень в Україні, який буде застосований у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Про це на черговому засіданні уряду 25 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Про введення таких заходів зараз не йдеться, але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти із людьми - все це може дати поштовх до значного сплеску хвороби, яку медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на такі ситуації на випадок погіршення стану в країні”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що зараз в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин вихідного дня.

За словами глави Уряду, вже зараз фіксується зменшення мобільності населення, однак остаточну ефективність та результат такої моделі можна буде оцінити на початку грудня.

За даними операторів мобільного зв’язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності”, - розповів глава Уряду.

Результатом всіх цих заходів, за його словами, має стати вихід на плато за кількістю випадків інфікування на початок грудня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Степанов назвав нові умови введення повного локдауну в Україні.