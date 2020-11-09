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09 листопада 2020, 16:56 7

У Кличка виступили проти локдауну у Києві

09 листопада 2020, 16:56 7
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Там вважають, що локдаун може вдарити по економіці міста
Там вважають, що локдаун може вдарити по економіці міста
Фото: flickr
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Введення нового жорсткого карантину через поширення коронавірусу в Києві може завдавати удару по економіці міста.

Як повідомляє "Еспресо", про це сказав перший заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, пише RegioNews.

На думку Мондрієвського, Київ витримає будь-які умови. Але перш за все при схваленні рішень потрібно враховувати структуру суспільства в кожному регіоні.

"Київ — величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з поширенням хвороби. З іншого боку — дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу", — зазначив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що також треба прислухатися до тих, хто працює на місцях.

"Локдаун зараз, за тими показниками, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору", — додав Мондрієвський.

Також Мондрієвський зазначив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту — зараз не обов'язково. Головне — дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін поки не розглядає запровадження тотального карантину.

коронавірус карантин мер Кличко Віталій КМДА
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