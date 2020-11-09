У Кличка виступили проти локдауну у Києві

Там вважають, що локдаун може вдарити по економіці міста

Там вважають, що локдаун може вдарити по економіці міста

Фото: flickr

Введення нового жорсткого карантину через поширення коронавірусу в Києві може завдавати удару по економіці міста.

Як повідомляє "Еспресо", про це сказав перший заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, пише RegioNews.

На думку Мондрієвського, Київ витримає будь-які умови. Але перш за все при схваленні рішень потрібно враховувати структуру суспільства в кожному регіоні.

"Київ — величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з поширенням хвороби. З іншого боку — дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу", — зазначив заступник голови КМДА.

Він зазначив, що також треба прислухатися до тих, хто працює на місцях.

"Локдаун зараз, за тими показниками, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору", — додав Мондрієвський.

Також Мондрієвський зазначив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту — зараз не обов'язково. Головне — дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін поки не розглядає запровадження тотального карантину.