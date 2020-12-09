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09 грудня 2020, 10:19 9

Степанов назвав причину зменшення кількості тестувань на COVID-19

09 грудня 2020, 10:19 9
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Міністр дав завдання розширити коло осіб, які підлягають тестуванню
Міністр дав завдання розширити коло осіб, які підлягають тестуванню
Фото: з відкритих джерел
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За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, зменшення кількості проведених тестів на коронавірус пояснюється тим, що менше людей з ознаками коронавірусу почали звертатися до лікарні.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив в ході онлайн-брифінгу.

Починають зараз розповідати, що у нас кількість хворих впала, тому що нібито ми почали менше тестувати. Зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо людей, що мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять в лікарні з пневмоніями", - зазначив голова МОЗ.

Степанов додав, що має на увазі тестування методом ПЛР.

"Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що і зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти й розширили коло осіб, яких ми тестуємо. В тому числі й методом ПЛР та швидкими тестами на антиген, які ми вже почали поставляти", - пояснив міністр.

За словами Степанова, зменшилася також і кількість пацієнтів, яких госпіталізують.

Якщо взяти статистику тижня до тижня - у нас зменшилася госпіталізація на півтори тисячі. Було 11 606 осіб, яких госпіталізували до 29 листопада, і відповідно - 10 100 минулого тижня", - додав він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

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