10:02  15 листопада
В Україні на COVID-19 захворіли ще понад 10,5 тисяч людей
11:13  15 листопада
В Одеській області зіштовхнулися два мікроавтобуси: є загиблі і травмовані
09:47  15 листопада
На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2020, 10:50 210

У Києві розпочали кримінальне провадження проти спорткомплексу, який порушував карантин

15 листопада 2020, 10:50 210
Читайте также на русском языке
Крім того, складено адмінпротоколи на адміністрацію двох ресторанів
Крім того, складено адмінпротоколи на адміністрацію двох ресторанів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час рейдів з перевірки дотримання правил карантину вихідного дня у Києві склали адміністративні протоколи на адміністрацію двох ресторанів та відкрили кримінальне провадження проти одного зі столичних спорткомплексів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

14 листопада під час рейдів правоохоронці встановили факти порушення карантинних обмежень в ресторанах "Хлібний" та "Редкая птица" в Києві. Роботу закладів припинили, вивели всіх відвідувачів та склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс "5 елемент", який, попри обмеження, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження.

ОНОВЛЕНО Поліцейські зачинили спорткомлекс "5 елемент" Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом...

Posted by Національна поліція України on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Він буде тривати в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу. Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.

Київ карантин поліція кримінальна справа спорт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Одесі підприємці протестували проти карантину і перекрили вулицю
14 листопада 2020, 18:28
Зеленський проведе нараду з мерами через карантин вихідного дня - ЗМІ
14 листопада 2020, 17:27
Поліція зафіксувала вже понад 16 тис. заяв про порушення під час виборів
14 листопада 2020, 17:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »