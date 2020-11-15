У Києві розпочали кримінальне провадження проти спорткомплексу, який порушував карантин

Крім того, складено адмінпротоколи на адміністрацію двох ресторанів

Крім того, складено адмінпротоколи на адміністрацію двох ресторанів

Фото з відкритих джерел

Під час рейдів з перевірки дотримання правил карантину вихідного дня у Києві склали адміністративні протоколи на адміністрацію двох ресторанів та відкрили кримінальне провадження проти одного зі столичних спорткомплексів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

14 листопада під час рейдів правоохоронці встановили факти порушення карантинних обмежень в ресторанах "Хлібний" та "Редкая птица" в Києві. Роботу закладів припинили, вивели всіх відвідувачів та склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс "5 елемент", який, попри обмеження, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження.

ОНОВЛЕНО Поліцейські зачинили спорткомлекс "5 елемент" Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом... Posted by Національна поліція України on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Він буде тривати в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу. Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.