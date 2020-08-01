В Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростати
1 серпня в Україні зафіксовано 1172 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загалом від початку епідемії COVID-19 виявили в 71 056 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків виявлено у Львівській області — 145, ще 123 зафіксували в Івано-Франківській області. У Києві та в Одеській області зафіксували по 101 випадку захворювання.
Найбільше летальних випадків (6) минулої доби сталося на Закарпатті. Ще троє людей померли від COVID-19 в Івано-Франківській області, по 2 – у Києві й на Одещині. Іще по одній людині померло в Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях” - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу було госпіталізовано 232 людини, одужало 556 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні перебуває 4800 осіб, з них 124 особи підключені до апарату ШВЛ.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
Від початку епідемії 1709 хворих померли, 39 308 пацієнтів одужало.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька область — 2766 випадків;
Волинська область — 3828 випадків;
Дніпропетровська область — 1413 випадків;
Донецька область — 889 випадків;
Житомирська область — 1896 випадків;
Закарпатська область — 5210 випадків;
Запорізька область — 800 випадків;
Івано-Франківська область — 4680 випадків;
Кіровоградська область — 704 випадки;
м. Київ — 8342 випадки;
Київська область — 3787 випадків;
Львівська область — 9671 випадок;
Луганська область — 127 випадків;
Миколаївська область — 602 випадки;
Одеська область — 3215 випадків;
Полтавська область — 446 випадків;
Рівненська область — 6111 випадків;
Сумська область — 509 випадків;
Тернопільська область — 3035 випадків;
Харківська область — 3786 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1163 випадки;
Чернівецька область — 5964 випадки;
Черкаська область — 942 випадки;
Чернігівська область — 843 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.
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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 1090 осіб, 20 пацієнтів померли.