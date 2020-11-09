Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Києві та Харківській області

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Києві та Харківській області

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 8 листопада, коронавірус виявили у 8687 осіб, зафіксовано 115 летальних випадків, 2277 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321)", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві - 748, Харківській - 717, Запорізькій - 683, Житомирській - 636 та Київській - 590 областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб, з них 209 143 одужали, летальних випадків - 8565.

Нагадаємо, за 8 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9397 осіб.

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