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Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження
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09 листопада 2020, 09:59 6

Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження

09 листопада 2020, 09:59 6
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Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Києві та Харківській області
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Києві та Харківській області
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 8 листопада, коронавірус виявили у 8687 осіб, зафіксовано 115 летальних випадків, 2277 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків COVID-19 (з них дітей - 350, медпрацівників - 321)", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві - 748, Харківській - 717, Запорізькій - 683, Житомирській - 636 та Київській - 590 областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 469 018 осіб, з них 209 143 одужали, летальних випадків - 8565.

Нагадаємо, за 8 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9397 осіб.

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