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22 листопада 2020, 16:21 9

На закупку вакцини від COVID-19 Україна планує виділити $50 мільйонів – Шмигаль

22 листопада 2020, 16:21 9
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Відповідні перемовини ведуться з ЄІБ
Відповідні перемовини ведуться з ЄІБ
Фото з відкритих джерел
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Уряд України переконує, що продовжує не лише готувати план Б для жорсткого карантину, але й зміцнювати медицину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

На випадок погіршення сценарію розробляється план Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення, - нагадав керівник уряду.

Також Шмигаль прозвітував про зустрічі з мерами міст, Радою церков і представниками бізнесу для обговорення нових ефективних заходів стримування коронавірусу.

Одночасно з обговоренням можливих посилених карантинних заходів, Уряд продовжує зміцнювати медичну систему, - написав Шмигаль.

Прем`єр повідомив, що зокрема міським бюджетам спрямовані додаткові 870 млн грн на покращення забезпеченості лікарень киснем. 1 млрд грн виділено на закупівлю 6 млн експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

Активно ведемо перемовини щодо закупівлі ефективної та безпечної вакцини, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ. Цього тижня, зокрема, обговорили з ЄІБ можливість перерозподілення 50 млн доларів на ці потреби, - додав Шмигаль.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Лише спільними зусиллями можна протистояти розповсюдженню коронавірусу. Сьогодні закінчується...

Posted by Денис Шмигаль on Sunday, November 22, 2020

Нагадаємо, учора, 21 листопада, Шмигаль підтвердив, що влада готується до введення локдауну якщо карантин вихідного дня не спрацює.

коронавірус вакцина карантин Деніс Шмигаль локдаун
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