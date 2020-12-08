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08 грудня 2020, 11:47

На Прикарпатті ще понад 300 ліжок обладнали киснем

08 грудня 2020, 11:47
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Наразі завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, складає 45,9%
Наразі завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, складає 45,9%
Рixabay
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На Прикарпатті у COVID-лікарнях ще 301 ліжко-місце обладнали киснем. 

Про це на нараді в Івано-Франківській ОДА повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко, пише RegioNews.

"За останній тиждень киснем забезпечено 301 ліжко-місце, включно з кисневими точками і кисневими концентраторами", - повідомив Дмитренко.

За його словами, наразі завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, складає 45,9%.

В області розгорнуті 2892 ліжко-місця у COVID- лікарнях, з них 52% обладнані киснем. Івано-Франківська область має намір додатково розгорнути ще 110 ліжко-місць для хворих на коронавірус у двох лікарнях, які очікують на це відповідне рішення НСЗУ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де є гостра нестача кисню для COVID-хворих.

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коронавірус Україна Івано-Франківськ Прикарпаття лікарні
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