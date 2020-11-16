Київ буде дотримуватись карантину вихідного дня, але уряд має запропонувати пільги для бізнесу - Кличко

Мер вважає, що медична система незабаром не впорається з такою кількістю хворих COVID-19

Мер вважає, що медична система незабаром не впорається з такою кількістю хворих COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня", але закликає Кабмін невідкладно розробити та запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу.

Про це мер розповів під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

З такою динамікою поширення вірусу медична система незабаром не впорається з такою кількістю хворих. І ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун... Дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу та підприємств. Тому що люди за період пандемії і так збідніли. Тому уряд повинен невідкладно розробити й запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу", - зазначив Кличко.

За його словами, сьогодні на селекторній нараді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорювалось питання посилення контролю самоізоляції, щоб припинити хвилю поширення коронавірусу.

Тому що, на жаль, система "Дій вдома" не працює, і у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, школи і відвідують публічні місця", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 15 листопада коронавірус виявили у 9832 осіб, померло 94 хворих.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.