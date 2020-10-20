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20 жовтня 2020, 14:06 1

МОЗ розробив план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус

20 жовтня 2020, 14:06 1
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На четвертому рівні небезпеки лікарі обиратимуть, кого рятувати
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді озвучив план дій відповідно до різних рівнів небезпеки COVID-19 для медичної системи. За його словами, Україна зараз на першому рівні небезпеки.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.

Степанов зазначив, що перший рівень, в якому перебуває Україна зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.

"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.

Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.

"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок", - повідомив міністр.

Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде складати від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%.

"Додатково до заходів другого рівня будуть жорсткі карантинні обмеження в країні із застосуванням норм червоного рівня, буде мобілізація всіх медичних працівників, буде забезпечено роботу польових шпиталів", - пояснив голова МОЗ.

Четвертий рівень настане, якщо ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, а щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000.

"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - додав він.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом в країні.

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