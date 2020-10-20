МОЗ розробив план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді озвучив план дій відповідно до різних рівнів небезпеки COVID-19 для медичної системи. За його словами, Україна зараз на першому рівні небезпеки.
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.
Ми розробили детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки", - заявив він.
Степанов зазначив, що перший рівень, в якому перебуває Україна зараз, передбачає щоденну кількість випадків COVID-19 в межах 5-7 тисяч.
"Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати, а ще 6 місяців тому, навіть три місяці тому, таке було неможливо", - заявив він.
Другий рівень - заповнення ліжок фонду буде складати близько 70% в цілому по країні. Також орієнтовна кількість хворих з підтвердженими випадками по країні складає 8-10 тисяч, говорить міністр.
"На цьому рівні ми можемо опинитися в найближчі тижні. В такому випадку ми збільшимо, як я казав раніше, кількість ліжок у закладах охорони здоров’я на 30% від усього ліжкового фонду. Це 52 тисячі ліжок", - повідомив міністр.
Третій рівень - коли кількість хворих з підтвердженими випадками коронавірусу буде складати від 11 до 15 тисяч на добу, а наповненість ліжок по всій країні буде складати не менше 85%.
"Додатково до заходів другого рівня будуть жорсткі карантинні обмеження в країні із застосуванням норм червоного рівня, буде мобілізація всіх медичних працівників, буде забезпечено роботу польових шпиталів", - пояснив голова МОЗ.
Четвертий рівень настане, якщо ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, а щоденна кількість нових інфікованих буде близько 20 000.
"Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", - додав він.
Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом в країні.