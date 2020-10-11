Канікули та інфекційні госпіталі: Зеленський дав низку важливих доручень

Україна готується до збільшення кількості хворих COVID-19

Україна готується до збільшення кількості хворих COVID-19

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією в Україні.

Про це у Facebook повідомив народний депутат і глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Зокрема, Володимир Зеленський розпорядився:

тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання;

осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначать місцеві влади;

у "червоних" і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Так, з 22:00 заклади не можуть працювати.

Крім того, в Києві, Маріуполі та Одесі розпочинається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Також для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.

За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання”, - повідомив Радуцький.

Він додав, що президент доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень выд коронавірусу.

Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшуємо кількість ліжкомісць”, - написав нардеп.

Верховній раді пропонується розглянути зміни в закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Так, підприємців, установи та організації, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без масок, можуть почати штрафувати. Штраф буде збільшено до 3400-5100 гривень.

Нагадаємо, коронавірус в Україні: за добу - 4768 нових випадків, 85 заражених померли.

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