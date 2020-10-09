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09 жовтня 2020, 17:05 6

У МОЗ назвали регіони із найбільшою кількістю хворих COVID-19 учнів

09 жовтня 2020, 17:05 6
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Найбільше хворих коронавірусом учнів у Києві
Найбільше хворих коронавірусом учнів у Києві
Фото: flickr
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В Україні на COVID-19 хворіють 1825 учнів та 2799 педагогічних й інших працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МОЗ, передає RegioNews.

У міністерстві розповіли, що на самоізоляції перебувають 85 847 учнів та 7091 працівник закладу освіти.

Таким чином, найбільше учнів, які хворіють на COVID-19 зареєстровано: у м. Київ (410), Київській області (152), Рівненській області (148), Одеській області (100)”, - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість хворих працівників шкіл виявлена у Рівненській області (318), м. Київ (302), у Тернопільській області (200), Хмельницькій (176), Київській (169), Черкаській (168), Одеській (159), Чернігівській (137) областях.

Також відомо, що учні 3559 класів перебувають на самоізоляції, у 334 школах освітній процес організовано з використанням технологій дистанційного навчання.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.

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Україна ученики коронавірус регіони МОЗ
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