Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати

Фото: Кабмін

8 серпня Уряд збереться на позачергове засідання у зв'язку із значним погіршенням епідемічної ситуації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

Крім того, буде розглянуте питання епідемічної ситуації в тимчасово окупованому Криму, де може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19 окупаційною владою.

Також під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде просити міністрів підтримати питання про посилення контролю за дотриманням громадянами обмежувальних заходів.

Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації... Тому я, як міністр охорони здоров'я, буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", - зазначив Степанов.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19.