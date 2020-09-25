Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів: що відомо

Представники фракцій вже звернулися до голови парламенту

Представники фракцій вже звернулися до голови парламенту

У Верховній Раді розглядають можливість зробити непленарним тиждень з 5 по 9 жовтня у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби у народних депутатів.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

"У нас зараз дуже багато випадків, зокрема 8 активних випадків, у нашій фракції саме серед народних депутатів. Ми точно будемо працювати наступний пленарний тиждень повноцінно. Можливо будуть зміни по другому пленарному тижню, який планувався", - сказала вона.

Кравчук наголосила, що представники фракцій звернулися до голови парламенту, щоб змінити другий пленарний тиждень на роботу в комітетах або в округах.

"Дійсно, у нас друга справжня хвиля ковіду, і депутати не виняток",- зазначила Кравчук.

Нагадаємо, днями у ще одного нардепа діагностували коронавірус.