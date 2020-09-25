14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 19:14 4

Рада може знову піти на карантин через коронавірус у нардепів: що відомо

25 вересня 2020, 19:14 4
Читайте также на русском языке
Представники фракцій вже звернулися до голови парламенту
Представники фракцій вже звернулися до голови парламенту
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді розглядають можливість зробити непленарним тиждень з 5 по 9 жовтня у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби у народних депутатів.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

"У нас зараз дуже багато випадків, зокрема 8 активних випадків, у нашій фракції саме серед народних депутатів. Ми точно будемо працювати наступний пленарний тиждень повноцінно. Можливо будуть зміни по другому пленарному тижню, який планувався", - сказала вона.

Кравчук наголосила, що представники фракцій звернулися до голови парламенту, щоб змінити другий пленарний тиждень на роботу в комітетах або в округах.

"Дійсно, у нас друга справжня хвиля ковіду, і депутати не виняток",- зазначила Кравчук.

Нагадаємо, днями у ще одного нардепа діагностували коронавірус.

коронавірус карантин нардеп сесія парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »