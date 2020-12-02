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02 грудня 2020, 17:46 5

Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу

02 грудня 2020, 17:46 5
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Робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців
Робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я наступного тижня представить стратегію вакцинації від коронавірусної інфекції.

Як пише RegioNews, про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців і є розуміння того, як забезпечити доставку вакцини в Україну та забезпечити належні умови її зберігання.

"У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ. В кінці цього – на початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію", – сказав він.

Степанов наголосив, що стратегія вакцинації буде розроблена з урахуванням можливостей системи охорони здоров'я. Зокрема, там буде вказано, де проводитиметься вакцинація, а також які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші.

коронавірус карантин міністр стратегія МОЗ
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