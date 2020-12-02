Глава МОЗ обіцяє наступного тижня представити стратегію вакцинації від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я наступного тижня представить стратегію вакцинації від коронавірусної інфекції.
Як пише RegioNews, про це заявив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, робота з підготовки до вакцинації триває вже кілька місяців і є розуміння того, як забезпечити доставку вакцини в Україну та забезпечити належні умови її зберігання.
"У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Є питання по зберіганню вакцини при -70 градусів. Але вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ. В кінці цього – на початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію", – сказав він.
Степанов наголосив, що стратегія вакцинації буде розроблена з урахуванням можливостей системи охорони здоров'я. Зокрема, там буде вказано, де проводитиметься вакцинація, а також які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші.