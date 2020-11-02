В Україні запрацював контакт-центр з протидії Covid-19 - МОЗ

Він буде функціонувати цілодобово

Він буде функціонувати цілодобово

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Сьогодні розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусної хвороби. Відтепер кожен громадянин України, в якого виникають питання стосовно Covid-19, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин знаходиться на території нашої країни і отримати відповідну інформацію", - повідомив Степанов.

Міністр уточнив, що телефонувати у контакт-центр за номером 0-800-60-20-19 можна, якщо людина не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, отримати направлення на аналізів чи комп'ютерну томографію, або виникло питання з ПЛР-тестуванням.

Степанов розповів, що контакт-центр достатньо великий, зараз там працюватиме 150 операторів і він буде функціонувати цілодобово.

Всі виклики будуть реєструватися в системі, яка автоматично надсилатиме їх на розгляд в регіони, потім після отримання відповіді оператор обов’язково телефонує тому, хто звертався за допомогою.

Нагадаємо, за 1 листопада найбільше нових випадків Covid-19 зареєстровано у Харківській області - 817, у Львівській - 464, Чернівецькій - 418 і Житомирській - 398 областях.