У Збройних Силах зафіксували 33-й летальний випадок від COVID-19

Станом на 15 грудня на самоізоляції перебуває 398 військових

Станом на 15 грудня на самоізоляції перебуває 398 військових

Фото: Facebook

У Збройних Силах України коронавірусом хворіють 3193 військових, за добу виявили 85 нових випадків.

Про це у Facebook повідомляє Командування Медичних сил, передає RegioNews.

Повідомляється, що всього за час пандемії в Збройних Силах одужали від хвороби 8994 осіб. За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків захворювання, на самоізоляції перебуває 398 військових.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 33 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, йому була проведена інтенсивна терапія, яка позитивного результату не дала. Хворий також мав супутні хронічні захворювання.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 8416 нових випадків COVID-19, за минулу добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіли.