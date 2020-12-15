У Збройних Силах зафіксували 33-й летальний випадок від COVID-19
У Збройних Силах України коронавірусом хворіють 3193 військових, за добу виявили 85 нових випадків.
Про це у Facebook повідомляє Командування Медичних сил, передає RegioNews.
Повідомляється, що всього за час пандемії в Збройних Силах одужали від хвороби 8994 осіб. За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків захворювання, на самоізоляції перебуває 398 військових.
На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 33 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні”, - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, йому була проведена інтенсивна терапія, яка позитивного результату не дала. Хворий також мав супутні хронічні захворювання.
Нагадаємо, в Україні за добу виявили 8416 нових випадків COVID-19, за минулу добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіли.