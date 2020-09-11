В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях
Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях
За минулу добу в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 3144 осіб, при цьому померло 53 людини, а 1128 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.
Всього за весь час пандемії в країні захворіло 148 756 осіб, з них 67 005 одужали, летальних випадків - 3076.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4690 випадків;
- Волинська область — 6161 випадок;
- Дніпропетровська область — 3093 випадки;
- Донецька область — 1942 випадки;
- Житомирська область — 4055 випадків;
- Закарпатська область — 8453 випадки;
- Запорізька область — 2136 випадків;
- Івано-Франківська область — 10953 випадки;
- Кіровоградська область — 885 випадків;
- м. Київ — 16523 випадки;
- Київська область — 6648 випадків;
- Львівська область — 16626 випадків;
- Луганська область — 532 випадки;
- Миколаївська область — 1851 випадок;
- Одеська область — 9157 випадків;
- Полтавська область — 1130 випадків;
- Рівненська область — 10217 випадків;
- Сумська область — 2229 випадків;
- Тернопільська область — 8377 випадків;
- Харківська область — 12112 випадків;
- Херсонська область — 576 випадків;
- Хмельницька область — 3695 випадків;
- Чернівецька область — 11847 випадків;
- Черкаська область — 2294 випадки;
- Чернігівська область — 2574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.
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