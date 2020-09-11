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11 вересня 2020, 09:49 7

В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

11 вересня 2020, 09:49 7
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Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях
Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях
Фото: svidok.info
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За минулу добу в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 3144 осіб, при цьому померло 53 людини, а 1128 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 148 756 осіб, з них 67 005 одужали, летальних випадків - 3076.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4690 випадків;
  • Волинська область — 6161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 3093 випадки;
  • Донецька область — 1942 випадки;
  • Житомирська область — 4055 випадків;
  • Закарпатська область — 8453 випадки;
  • Запорізька область — 2136 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10953 випадки;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • м. Київ — 16523 випадки;
  • Київська область — 6648 випадків;
  • Львівська область — 16626 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки;
  • Миколаївська область — 1851 випадок;
  • Одеська область — 9157 випадків;
  • Полтавська область — 1130 випадків;
  • Рівненська область — 10217 випадків;
  • Сумська область — 2229 випадків;
  • Тернопільська область — 8377 випадків;
  • Харківська область — 12112 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Хмельницька область — 3695 випадків;
  • Чернівецька область — 11847 випадків;
  • Черкаська область — 2294 випадки;
  • Чернігівська область — 2574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.

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