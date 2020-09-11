В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях

Найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях

Фото: svidok.info

За минулу добу в Україні коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 3144 осіб, при цьому померло 53 людини, а 1128 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за 10 вересня зафіксовано в Києві - 404, Тернопільській - 302, Одеській - 283, Харківській - 280, Львівській областях - 174.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 148 756 осіб, з них 67 005 одужали, летальних випадків - 3076.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4690 випадків;

Волинська область — 6161 випадок;

Дніпропетровська область — 3093 випадки;

Донецька область — 1942 випадки;

Житомирська область — 4055 випадків;

Закарпатська область — 8453 випадки;

Запорізька область — 2136 випадків;

Івано-Франківська область — 10953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16523 випадки;

Київська область — 6648 випадків;

Львівська область — 16626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1851 випадок;

Одеська область — 9157 випадків;

Полтавська область — 1130 випадків;

Рівненська область — 10217 випадків;

Сумська область — 2229 випадків;

Тернопільська область — 8377 випадків;

Харківська область — 12112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3695 випадків;

Чернівецька область — 11847 випадків;

Черкаська область — 2294 випадки;

Чернігівська область — 2574 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)