МОЗ оновило стандарти тестування громадян на COVID-19: що відомо

Громадяни, які отримають позитивний тест на антиген, повинні будуть пройти ПЛР-тестування

Громадяни, які отримають позитивний тест на антиген, повинні будуть пройти ПЛР-тестування

Фото: Facebook

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти тестування українців на коронавірус, метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, методом ПЛР будуть перевіряти аналізи громадян із:

підозрою на важкий гострий респіраторний синдром (ТОРС);

підозрою на інші гострі респіраторні вірусні інфекції;

ознаками пневмонії.

При цьому швидкі тести на визначення антигену будуть проводити особам із підозрою на COVID-19, ознаками ТОРС, ознаками інших ГРВІ, ознаками пневмонії;

Тести на антиген будуть робити тим, хто був у тісному контакті з хворим COVID-19, та особами, які повертаються з регіонів зі значним поширенням коронавірусу і підлягають плановій госпіталізації

Ляшко додав, що громадяни, які отримають позитивний тест на визначення антигену, повинні будуть пройти ПЛР-тестування.

Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або вірогідного випадку захворювання COVID-19", - розповів Ляшко.

Він підсумував, що швидкі тести на антиген також дозволені для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників і при плановій госпіталізації.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розробили нові санітарні правила для українських шкіл.