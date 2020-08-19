У Сумах відкривають лікарню "другої хвилі" через зростання хворих COVID-19
Епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється
Епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється
Міський голова Сум Олександр Лисенко заявив, що через збільшення кількості випадків COVID-19 починають приймати хворих ще в одному закладі, а саме в міській клінічній лікарні № 5.
Про це повідомив Лисенко в Facebook, передає RegioNews.
Опорними по коронавирусу в місті були визначені дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди і обласна інфекційна лікарня ім. Зіновія Красовицького. Остання зараз переповнена, тому виникла необхідність у відкритті чергового медзакладу для лікування хворих COVID-19", - зазначив він.
За його словами, медустановою "другої хвилі" обрали міську клінічну лікарню №5.
Нагадаємо, в Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19: за добу - 1967 чоловік.
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