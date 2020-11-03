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03 листопада 2020, 11:17 94

Голова парламентського комітету з нацбезпеки захворів COVID-19

03 листопада 2020, 11:17 94
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Фото з відкритих джерел
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Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

"Учора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав він.

Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска.

Posted by Олександр Завітневич on Monday, November 2, 2020

Нагадаємо, новообраний мер Білгород-Дністровського захворів на коронавірус.

коронавірус карантин хвороба Верховна Рада парламент
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