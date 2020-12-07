У МОЗ назвали нові терміни піку захворюваності COVID-19

Спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року

Спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року

Укрінформ

Зимою в Україні очікується кілька пікових періодів захворюваності COVID-19. Вони почнуться в середині січня і триватимуть до середини лютого.

Як інформує RegioNews, про це повідомив виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин в інтерв'ю виданню "Ліга".

При цьому він зазначив, що за математичними моделями, включаючи міжнародні, природний спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року.

За словами Кузіна, епідемічна ситуація в Україні складається таким чином, що введення локдауну уникнути не вдасться. Але потрібно враховувати два фактори: здатність системи охорони здоров'я і своєчасність введення до того, як станеться колапс.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в Україні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.