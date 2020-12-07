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07 грудня 2020, 17:29 8

У МОЗ назвали нові терміни піку захворюваності COVID-19

07 грудня 2020, 17:29 8
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Спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року
Спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року
Укрінформ
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Зимою в Україні очікується кілька пікових періодів захворюваності COVID-19. Вони почнуться в середині січня і триватимуть до середини лютого.

Як інформує RegioNews, про це повідомив виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин в інтерв'ю виданню "Ліга".

При цьому він зазначив, що за математичними моделями, включаючи міжнародні, природний спад захворюваності коронавірусом очікується не раніше лютого наступного року.

За словами Кузіна, епідемічна ситуація в Україні складається таким чином, що введення локдауну уникнути не вдасться. Але потрібно враховувати два фактори: здатність системи охорони здоров'я і своєчасність введення до того, як станеться колапс.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в Україні вперше з кінця серпня спостерігається суттєве зменшення хворих коронавірусом.

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