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24 листопада 2020, 15:37 112

Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин

24 листопада 2020, 15:37 112
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За його словами, влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася
За його словами, влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася і не було "нових антирекордів" захворюваності.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

За словами президента, МОЗ провело розмову з представниками COVAX.

"Було визначено поетапний план поставки майбутньої вакцини в Україну. Перший етап — 1,2 млн доз. А всього Україна розраховує отримати більше 8 млн доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет вакцинації отримають наші медичні працівники, військовослужбовці, вчителі, особи з груп ризику", — зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, збільшується і кількість щоденних тестувань.

"Працюємо, щоб в кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню. А також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло з нашого ужитку і заголовків ЗМІ", — підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше у Раді нацбезпеки сказали, коли від коронавірусу можна буде вакцинувати всю країну.

коронавірус Україна вакцина карантин президент
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