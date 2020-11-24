Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин

За його словами, влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася

За його словами, влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робить все, щоб ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася і не було "нових антирекордів" захворюваності.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, передає RegioNews. За словами президента, МОЗ провело розмову з представниками COVAX. "Було визначено поетапний план поставки майбутньої вакцини в Україну. Перший етап — 1,2 млн доз. А всього Україна розраховує отримати більше 8 млн доз майбутньої вакцини. Звичайно, пріоритет вакцинації отримають наші медичні працівники, військовослужбовці, вчителі, особи з груп ризику", — зазначив глава держави. Крім того, за словами Зеленського, збільшується і кількість щоденних тестувань. "Працюємо, щоб в кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню. А також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло з нашого ужитку і заголовків ЗМІ", — підкреслив президент. Нагадаємо, раніше у Раді нацбезпеки сказали, коли від коронавірусу можна буде вакцинувати всю країну.

.