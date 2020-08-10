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10 серпня 2020, 15:46 4

У президента розповіли про початок другої хвилі епідемії коронавірусу

10 серпня 2020, 15:46 4
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Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тисячі випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба голови держави.

Зеленський впевнений, що необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину.

Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у червоній зоні, а інші - в зеленій", - наголосив він.

Крім того, під час наради повідомили, що друга хвиля епідемії коронавірусу вже починається в Німеччині. Також на неї очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

Нагадаємо, карантин для приїжджих людей з ОРДЛО збережуть, оскільки в Україні не знають, яка ситуація з коронавірусом в окупованих районах.

В Україні за добу зафіксовано більше тисячі нових випадків коронавірусу.

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карантин коронавірус президент Володимир Зеленський Україна
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