МОЗ перевірить закупівлі ліків від COVID-19 в регіонах

Моніторингові групи працюватимуть в усіх областях

Моніторингові групи працюватимуть в усіх областях

Фото: flickr

Міністерство охорони здоров'я направило в регіони моніторингові групи, які будуть перевіряти закупівлі ліків від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зокрема, групи будуть перевіряти повідомлення громадян про те, що їм доводиться купувати ліки від коронавірусу за свої гроші.

Як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, кількість таких звернень останнім часом суттєво зросла.

Мобільні групи аналізуватимуть використання коштів, профінансованих з державного бюджету на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, та забезпечення лікарень медикаментами", - сказала Микичак.

Крім того, моніторингові групи перевірять, чи є в лікарнях ліки від COVID-19 і чи доходять вони до пацієнтів.

У випадку відсутності спеціалісти будуть розбиратися, куди лікарня витратила виділені на ці ліки кошти.

Нагадаємо, МОЗ готове ввести режим "червоної зони" для всієї України, це можливо в разі різкого погіршення епідемічної ситуації.