Міський голова Маріуполя Бойченко заразився коронавірусом
Його заступники теж здали тести
Його заступники теж здали тести
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко отримав позитивний результат тесту на коронавірус, тому пішов на самоізоляцію.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби міської ради.
За словами Бойченка, коронавірус протікає у безсимптомній формі. Сьогоднішні засідання він проводив в онлайн-режимі.
Наголошується, що заступники міського голови, які контактували з мером, теж здали тести.
Наразі негативні результати вже отримали Михайло Когут, який займається питаннями житлово-комунального сектора, Ксенія Сухова, у сфері відповідальності якої система охорони здоров'я міста, та Аркадій Мєшков, який забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.
Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що мер Чернігова заразився коронавірусом.
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