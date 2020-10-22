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22 жовтня 2020, 17:51 3

Міський голова Маріуполя Бойченко заразився коронавірусом

22 жовтня 2020, 17:51 3
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Його заступники теж здали тести
Його заступники теж здали тести
Фото: Сайт Маріупольської міської ради
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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко отримав позитивний результат тесту на коронавірус, тому пішов на самоізоляцію.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби міської ради.

За словами Бойченка, коронавірус протікає у безсимптомній формі. Сьогоднішні засідання він проводив в онлайн-режимі.

Наголошується, що заступники міського голови, які контактували з мером, теж здали тести.

Наразі негативні результати вже отримали Михайло Когут, який займається питаннями житлово-комунального сектора, Ксенія Сухова, у сфері відповідальності якої система охорони здоров'я міста, та Аркадій Мєшков, який забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що мер Чернігова заразився коронавірусом.

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