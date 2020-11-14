В Івано-Франківську теж "скасували” вихідні, щоб обійти карантин

Влада міста слідом за Львовом вирішила зробити суботу та неділю робочими днями

Влада міста слідом за Львовом вирішила зробити суботу та неділю робочими днями

Фото: Facebook

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив зробити суботи та неділі в листопаді робочими, щоб обійти запроваджений Кабінетом Міністрів карантин вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ", — заявив Марцінків.

Він додав, що суботи та неділі в місті будуть робочими для:

суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.д.);

торгово-розважальних центрів;

суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

закладів культури і закладів, пов'язаних з культурою;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

ринків.

Також звернулися до Кабінету міністрів щодо скасування "карантину вихідного дня". Та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть", - написав Марцінків.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.