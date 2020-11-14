10:22  14 листопада
Знову антирекорд: в Україні виявили 12,5 тисяч випадків COVID-19
11:39  14 листопада
У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради
10:08  14 листопада
В зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2020, 11:24 650

В Івано-Франківську теж "скасували” вихідні, щоб обійти карантин

14 листопада 2020, 11:24 650
Читайте также на русском языке
Влада міста слідом за Львовом вирішила зробити суботу та неділю робочими днями
Влада міста слідом за Львовом вирішила зробити суботу та неділю робочими днями
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради вирішив зробити суботи та неділі в листопаді робочими, щоб обійти запроваджений Кабінетом Міністрів карантин вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ", — заявив Марцінків.

Він додав, що суботи та неділі в місті будуть робочими для:

  • суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.д.);
  • торгово-розважальних центрів;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
  • закладів культури і закладів, пов'язаних з культурою;
  • спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • ринків.

Також звернулися до Кабінету міністрів щодо скасування "карантину вихідного дня". Та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть", - написав Марцінків.

Нагадаємо, щоб уникнути карантину, у Львові вихідні оголосили робочими днями.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

Івано-Франківськ Руслан Марцінків карантин горсовет Кабмін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Карантин неминучий: МОЗ відреагувало на рішення Львова скасувати вихідні
14 листопада 2020, 11:04
Контроль за дотриманням карантину: поліція збільшить кількість рейдових груп
13 листопада 2020, 20:01
У Чернівцях у вихідні не працюватиме один з найбільших ринків України
13 листопада 2020, 18:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »