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Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
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09 вересня 2020, 09:44 14

Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження

09 вересня 2020, 09:44 14
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Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській та Львівській областях
Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській та Львівській областях
pixabay.com
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За минулу добу, 8 вересня, в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19, зафіксовано 45 летальних випадків, 1157 пацієнтів видужало.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 143 030 осіб, з них 64 703 одужали, летальних випадків - 2979. Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.

найвища добова захворюваність COVID-19 зафіксована в Києві - 310, Харківській - 291, Тернопільській - 244, Львівській - 196, Івано-Франківській - 151 і Чернівецькій - 150 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4503 випадки;
  • Волинська область — 6015 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2923 випадки;
  • Донецька область — 1762 випадки;
  • Житомирська область — 3879 випадків;
  • Закарпатська область — 8277 випадків;
  • Запорізька область — 2041 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10659 випадків;
  • Кіровоградська область — 870 випадків;
  • м. Київ — 15821 випадок;
  • Київська область — 6459 випадків;
  • Львівська область — 16269 випадків;
  • Луганська область — 480 випадків;
  • Миколаївська область — 1714 випадків;
  • Одеська область — 8827 випадків;
  • Полтавська область — 1018 випадків;
  • Рівненська область — 9943 випадки;
  • Сумська область — 2143 випадки;
  • Тернопільська область — 7824 випадки;
  • Харківська область — 11493 випадки;
  • Херсонська область — 538 випадків;
  • Хмельницька область — 3355 випадків;
  • Чернівецька область — 11581 випадок;
  • Черкаська область — 2121 випадок;
  • Чернігівська область — 2515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні 7 вересня коронавірус виявили у 2411 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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