Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській та Львівській областях

Найбільше нових випадків хвороби виявили у Києві, Харківській, Тернопільській та Львівській областях

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в країні захворіло 143 030 осіб, з них 64 703 одужали, летальних випадків - 2979. Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.

найвища добова захворюваність COVID-19 зафіксована в Києві - 310, Харківській - 291, Тернопільській - 244, Львівській - 196, Івано-Франківській - 151 і Чернівецькій - 150 областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4503 випадки;

Волинська область — 6015 випадків;

Дніпропетровська область — 2923 випадки;

Донецька область — 1762 випадки;

Житомирська область — 3879 випадків;

Закарпатська область — 8277 випадків;

Запорізька область — 2041 випадок;

Івано-Франківська область — 10659 випадків;

Кіровоградська область — 870 випадків;

м. Київ — 15821 випадок;

Київська область — 6459 випадків;

Львівська область — 16269 випадків;

Луганська область — 480 випадків;

Миколаївська область — 1714 випадків;

Одеська область — 8827 випадків;

Полтавська область — 1018 випадків;

Рівненська область — 9943 випадки;

Сумська область — 2143 випадки;

Тернопільська область — 7824 випадки;

Харківська область — 11493 випадки;

Херсонська область — 538 випадків;

Хмельницька область — 3355 випадків;

Чернівецька область — 11581 випадок;

Черкаська область — 2121 випадок;

Чернігівська область — 2515 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні 7 вересня коронавірус виявили у 2411 осіб.

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