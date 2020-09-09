Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
За минулу добу, 8 вересня, в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19, зафіксовано 45 летальних випадків, 1157 пацієнтів видужало.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Всього за весь час пандемії в країні захворіло 143 030 осіб, з них 64 703 одужали, летальних випадків - 2979. Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.
найвища добова захворюваність COVID-19 зафіксована в Києві - 310, Харківській - 291, Тернопільській - 244, Львівській - 196, Івано-Франківській - 151 і Чернівецькій - 150 областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4503 випадки;
- Волинська область — 6015 випадків;
- Дніпропетровська область — 2923 випадки;
- Донецька область — 1762 випадки;
- Житомирська область — 3879 випадків;
- Закарпатська область — 8277 випадків;
- Запорізька область — 2041 випадок;
- Івано-Франківська область — 10659 випадків;
- Кіровоградська область — 870 випадків;
- м. Київ — 15821 випадок;
- Київська область — 6459 випадків;
- Львівська область — 16269 випадків;
- Луганська область — 480 випадків;
- Миколаївська область — 1714 випадків;
- Одеська область — 8827 випадків;
- Полтавська область — 1018 випадків;
- Рівненська область — 9943 випадки;
- Сумська область — 2143 випадки;
- Тернопільська область — 7824 випадки;
- Харківська область — 11493 випадки;
- Херсонська область — 538 випадків;
- Хмельницька область — 3355 випадків;
- Чернівецька область — 11581 випадок;
- Черкаська область — 2121 випадок;
- Чернігівська область — 2515 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні 7 вересня коронавірус виявили у 2411 осіб.
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