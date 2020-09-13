Львівські лікарні незаконно витратили понад 7 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19

Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу

Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу

Фото: Економічна правда

Львівські аудитори виявили на двох медичних підприємствах незаконні витрати на суму 7,3 млн грн, призначених на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Західного офісу Держаудитслужби, пише RegioNews.

Фахівці Держаудитслужби провели ревізії Львівського Центру екстреної медичної допомоги та Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА за період з січня по липень поточного року. Аудитори виявили незаконні витрати на суму 7,3 млн грн.

У Центрі екстреної медичної допомоги виявили незаконні витрати на суму 6,5 млн грн. Це 6,4 млн грн додаткових виплат медичним та іншим працівникам виїзних бригад, які не працювали з хворими коронавірусом, а також понад 101 тис. грн, надміру витрачених через врахування у вартості придбаних товарів податку на додану вартість.

У фтизіопульмонологічному центрі при придбанні медичного обладнання, медикаментів, виробів медичного призначення, деззасобів та засобів індивідуального захисту зайво витрачено майже 820 тисяч грн через включення у вартість придбаних товарів суми сплаченого ПДВ.

Про результати ревізій аудитори поінформували департамент охорони здоров'я ЛОДА та управління поліції у Львівській області.

Нагадаємо, на митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на 90 млн гривень.