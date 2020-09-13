10:17  13 вересня
В Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус
12:10  13 вересня
Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра за концерт до Дня міста
09:57  13 вересня
У зоні ООС зберігається тиша – штаб
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2020, 11:43

Львівські лікарні незаконно витратили понад 7 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19

13 вересня 2020, 11:43
Читайте также на русском языке
Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу
Більша частина цих грошей пішла на незаконні виплати персоналу
Фото: Економічна правда
Читайте также
на русском языке

Львівські аудитори виявили на двох медичних підприємствах незаконні витрати на суму 7,3 млн грн, призначених на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Західного офісу Держаудитслужби, пише RegioNews.

Фахівці Держаудитслужби провели ревізії Львівського Центру екстреної медичної допомоги та Львівського регіонального фтизіопульмонологічного центру департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА за період з січня по липень поточного року. Аудитори виявили незаконні витрати на суму 7,3 млн грн.

У Центрі екстреної медичної допомоги виявили незаконні витрати на суму 6,5 млн грн. Це 6,4 млн грн додаткових виплат медичним та іншим працівникам виїзних бригад, які не працювали з хворими коронавірусом, а також понад 101 тис. грн, надміру витрачених через врахування у вартості придбаних товарів податку на додану вартість.

У фтизіопульмонологічному центрі при придбанні медичного обладнання, медикаментів, виробів медичного призначення, деззасобів та засобів індивідуального захисту зайво витрачено майже 820 тисяч грн через включення у вартість придбаних товарів суми сплаченого ПДВ.

Про результати ревізій аудитори поінформували департамент охорони здоров'я ЛОДА та управління поліції у Львівській області.

Нагадаємо, на митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на 90 млн гривень.

коронавірус порушення Львів бюджетні кошти аудит виплати Львівщина лікарні закупівля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус
13 вересня 2020, 10:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 вересня 2020, 19:00
Школи Києва з понеділка будуть працювати умовах "помаранчевої" зони
12 вересня 2020, 16:10
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »