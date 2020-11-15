На Львівщині та Дніпропетровщині зафіксували найбільше порушень карантину вихідного дня

Загалом зафіксовано 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів

Загалом зафіксовано 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів

Фото з відкритих джерел

За добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

До рейдових груп з перевірки правил дотримання карантину залучено понад 20 тисяч правоохоронців. Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.

Всього від початку дії карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адмінпротоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, поліцейські Київщини за першу добу карантину вихідного дня задокументували 85 порушень.