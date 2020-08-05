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05 серпня 2020, 09:58 10

Тернопільська область може опинитися в зеленій зоні карантину - Степанов

05 серпня 2020, 09:58 10
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Фото: скріншот відео
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У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Тернопільську область можна перенести у зелену зону карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - сказав міністр.

Він додав, що Вінницька область вже шість днів не перевищує всі чотири епідеміологічні показники, і тому також може перейти із жовтої зони до зеленої.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

Тернопіль карантин МОЗ зона Максим Степанов
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