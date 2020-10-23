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23 жовтня 2020, 16:00 3

Члени ДВК на Львівщині відмовляються йти до хворих COVID-19 виборців

23 жовтня 2020, 16:00 3
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В області близько півтора десятка дільниць розташовані у "ковідних" лікарнях
В області близько півтора десятка дільниць розташовані у "ковідних" лікарнях
Фото: із відкритих джерел
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У місті Сокаль Львівської області члени дільничої виборчої комісії відмовляються йти у день голосування до тих виборців, у яких виявили коронавірус.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

За даними активістів, спеціальна дільнична виборча комісія розташована у Сокальській центральній районній лікарні, це медичний заклад першої хвилі.

Ми налаштовані до них не ходити. Що нам ті костюми допоможуть. Бюлетень бере хворий, інфекція залишається на бюлетені. Ми маємо рахувати їх, здавати документацію. Як то все має виглядати? Мені 60 років, є в нас член якому 75 років. Ніхто не піде на такий ризик”, – заявила голова ДВК Тетяна Янівська.

В ОПОРІ додали, що аналогічна ситуація раніше трапилася у місті Стрий. Там низка членів ДВК відмовилася працювати у комісії через те, що ДВК розташована в лікарні, де перебувають пацієнти із COVID-19.

Нагадаємо, у місті на Прикарпатті коронавірусом захворіли усі медики інфекційної лікарні.

коронавірус Львівщина лікарі голосування хворі Місцеві вибори
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